Trabalhador retido por assassinato de segurança

Um trabalhador de 54 anos do distrito de Ariyalur foi preso por matar um segurança em uma empresa de mixagem de concreto em Aragalur na terça -feira.

Na segunda -feira de manhã, Palanisamy (65) de Anjurampalayam, que trabalhava na empresa, foi encontrado morto com um rosto gravemente desfigurado e seu corpo com vários ferimentos. Seu corpo foi enviado para a faculdade de medicina e o hospital em Perundurai para um exame post mortem. A polícia de Aragalur registrou um caso e lançou uma busca por Selvam, um trabalhador que desapareceu após o incidente. O superintendente policial G. Jawahar também inspecionou a cena do crime.

As investigações revelaram que Selvam, que estava hospedado na acomodação dos trabalhadores nas instalações da empresa, teve uma briga com um co -trabalhador na noite de domingo. Palanisamy, que estava em um guarda de serviço, pediu a Selvam para permanecer em silêncio, o que levou a uma disputa entre os dois.

Uma equipe especial prendeu Selvam em Chennimalai. Durante o interrogatório, ele confessou atingir a guarda até a morte. Posteriormente, foi preso, produzido em tribunal e enviado sob custódia judicial.