Trabalhador Trinamool matou em Naihati em plena luz do dia

Um trabalhador do Congresso de Trinamool foi morto na sexta -feira em Naihati, no norte de 24 pargans do oeste de Bengala, em plena luz do dia. Santosh Yadav foi atacado por criminosos transmitidos por bicicleta na área de Gouripur, no assento da Assembléia de Naihati, sob a subdivisão de Barrackpore. Enquanto as testemunhas oculares disseram que as várias rodadas foram demitidas contra o falecido, a polícia disse que os criminosos o atacaram com tijolos.

O Congresso de Naihati Trinamool, MLA Sanat Dey, culpou os apoiadores do Partido Bharatiya Janata, incluindo o ex -deputado Barrackpore Arjun Singh pelo assassinato. Singh, no entanto, disse que não tinha nada a ver com o crime e que é o resultado de inimizade pessoal entre o falecido e outros criminosos.

“Uma pessoa identificada como Santosh Yadav estava viajando por um e-jacks e duas bicicletas o interceptaram e o atacaram com tijolos. Temos imagens de CCTV. Houve problemas pessoais entre os falecidos e os que o atacaram ”, disseram os jornalistas a jornalistas ao comissário de polícia de Barrackpore.

Série de assassinatos

O assassinato ocorre dentro de um mês após o assassinato de um trabalhador do Congresso Trinamool em Kaliachak em Malda. Outro conselheiro do Congresso de Trinamool, Dulal Sarkar, foi morto em Malda em 2 de janeiro.

A subdivisão de Barrackpore de North 24 Parganas também testemunhou vários assassinatos à luz do dia, incluindo o de Ashok Shaw, um presidente da cabine do Congresso de Trinamool do 12º quarto número 12 do município de Bhatpara em 13 de novembro. Shaw também foi morto à luz do dia fora de um grande dia. O chá para por Cursed, que indiscriminadamente atirou nele.

Esses incidentes consecutivos fizeram perguntas sobre a situação da lei e da ordem no estado. No início deste mês, Sajjak Alam, um réu que escapou da custódia da polícia depois de atirar em dois policiais, foi morto em uma reunião de polícia em Gotpokhar no distrito de Uttar Dinajpur, no oeste de Bengala, em 18 de janeiro.