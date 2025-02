Trabalhadores do aeroporto presos em vídeo de filtragem acidental

Vários trabalhadores do aeroporto foram presos por um vídeo de filtragem de vídeo na semana passada entre um helicóptero Black Hawk do Exército e um avião da American Airlines, perto do Aeroporto Nacional de Reagan Washington, de acordo com a Metropolitan Washington Airports Authority (MWAA).

Os trabalhadores, ambos de Maryland, receberam uma posição de violação do computador no final da semana passada “em relação a fazer uma cópia não autorizada dos registros da Autoridade do Aeroporto”, de acordo com um comunicado da MWAA.

Mohamed Lamine Mbangue, vinte -um ele foi a um centro de detenção no país de Arlington, mas foi autorizado a “sob seu próprio reconhecimento”, segundo o MWAA.

Jonathan Savoy, quarenta e cinco, o outro funcionário, também foi autorizado a fazer “em uma convocação pelo magistrado”.

O Aeroporto Nacional e o Aeroporto Internacional de Dulles são operados pela MWAA, criada em 1968 pelo Congresso.

O acidente fatal na semana passada, perto do aeroporto nacional, sacudiu a região de Washington, bem como o país.

Durante o fim de semana, os serviços médicos e emergências da DC, John Donnelly, disseram que “55 vítimas () foram identificadas positivamente” no acidente. Sessenta passageiros e quatro tripulantes estavam no voo da American Airlines e três soldados estavam no helicóptero militar.

Fonte