Trabalhadores vinculados resgatados lembram -se de seus problemas

Cinco décadas depois que o trabalho do trabalho na Índia foi abolido, o mal continua a prosperar em alguns distritos de Andhra Pradesh, bem como em alguns outros estados da Índia.

Para pequenos valores tomados como empréstimos de empregadores sem escrúpulos, famílias inteiras acabam trabalhando a vida toda para pagar a dívida.

Três pessoas, incluindo duas mulheres, libertadas das garras de seus empregadores na intervenção do governo e das agências não -governamentais, derramaram suas histórias de afirmação em uma interação, organizadas por Jeevan Jwala, que resgataram os trabalhadores como seus membros como seus membros. , em Visakhapatnam na quarta -feira.

T. Ajit (24) da colônia de Ayanambakam St no distrito de Chittoor, K. Themoyi (31) de Putur Mandal, no distrito de Chittoor e Jyothi (39) de Chennampalli, no distrito de Anantapur, teve que sofrer indignidades e tratamento inumano em As mãos de seus empregadores, pois seus familiares haviam solicitado dinheiro para suas necessidades e concordaram em trabalhar para eles sem salários e apenas comer comida e cabanas para ficar.

“Quando eu tinha apenas oito anos, meus pais haviam emprestado dinheiro de uma pessoa, que possuía um triturador de pedra, em Kummarapalli, em Kadiri. Quando meus pais não puderam pagar o empréstimo, o proprietário do disruptivo usou meus pais, dois irmãos, minha irmã e eu para trabalhar em sua unidade. Quando completei 12 anos, ele me vendeu para um bordel em Delhi. Depois de três anos de tortura em Delhi, um cliente me ajudou a escapar e me enviou a um abrigo em Hyderabad e, mais tarde, o representante de uma ONG me ajudou a reunir com minha família ”, lembrou -se, brotando.

Ajit teve que carregar sacos de arroz nas costas a noite toda, quando tinha apenas sete anos. Sua irmã, que havia emprestado ₹ 20.000, morreu enquanto trabalhava na mesma fábrica de arroz e seu filho de sete anos foi morto em um suposto acidente de trânsito nos arredores de Rice Mill, localizado nos arredores de Renigua.

R. Suneel Kumar, secretário executivo de atividades sociais da Sociedade de Desenvolvimento Rural (SARD), Tangur, no distrito de Prakasam, disse que um comitê de vigilância foi formado com o coletor do distrito de Tamim Ansari como oficial nodal, para impedir que os empregadores explorem os mutuários crédulos . Ele solicitou uma maior coordenação entre os departamentos das partes interessadas para o resgate de trabalhadores adrtales e lhes forneceu emprego alternativo.

Os assistentes sociais Priyanka Ganta e Ramesh conversaram sobre os esforços de Jeevan Jwala para resgatar o trabalho em união.