Trabalhando com a aplicação da lei indiana, Sociedade Civil: Chefe de Segurança dos Pais Tinder Yoel Roth

Match Group, a empresa Matrix de aplicativos de compromissos populares, como Hinge e Tinder e Security. O Sr. Roth foi anteriormente chefe de confiança no Twitter, mais tarde renomeado X, do qual ele renunciou abruptamente algumas semanas depois que a empresa foi adquirida pelo bilionário Elon Musk.

“Na Índia, nos comprometemos facilmente com a aplicação da lei em todos os níveis”, disse Roth em resposta a uma questão de O hindu. “E, especificamente, com a polícia não apenas aqui em Delhi, mas em outros estados, operamos um portal global para a polícia em associação com uma empresa chamada Codex que o torna rápido e fácil para a aplicação da lei nos enviar pedidos”. Era importante nos casos de segurança “apoiar a acusação dos maus atores”, pois o objetivo não era apenas proibi -los das plataformas, mas “levá -las () antes da justiça”, disse Roth.

Segurança de nomeação

O Sr. Roth esteve na Índia nesta semana para interagir com grupos da sociedade civil com os quais a empresa consulta regularmente sobre questões de segurança indiana. Ele também anunciou o lançamento do guia de segurança de namoro da empresa para a Índia em vários idiomas indianos, além do inglês. O guia foi preparado em associação com o Centro de Pesquisa Social com sede em Delhi.

“Grande parte do nosso trabalho começa com pesquisas fundamentais e compreensão de como a Índia aborda os compromissos on -line”, disse Roth. “Quais são as tendências e qual é a abertura da categoria e, especialmente para as mulheres na Índia, o que os ajudaria a se sentirem seguros quando se envolverem em nossa aplicação?” Os relacionamentos liderados pelas famílias foram uma consideração importante para Tinder, Hinge e outras aplicações, disse Roth.

Golpes de cotação

“Na Índia, em particular, uma das tendências nas quais ouvimos um pouco são os golpes de pub tão chamados ou golpes de restaurantes onde: são interações entre pessoas reais, onde alguém se encontrará, irá a uma consulta e depois o golpista Em uma consulta, você pode ter um compromisso com o restaurante: eles pedirão muitos itens caros, deixarão a data e a pessoa permanecerá para pagar uma conta muito grande ”, disse Roth.

Para mantê -los a salvo desses golpes, disse Roth, a empresa recomendou que os usuários mantenham interações dentro da aplicação dos respectivos compromissos o maior tempo possível, como “que nos permite moderar essas interações”.

“Um dos maiores desafios que vemos é que as pessoas se conectam em um pedido de compromisso e depois mudam imediatamente para usar outro aplicativo para a conversa, para que elas se mudem para o WhatsApp ou o Instagram … se você tiver uma interação com alguém, leve A medida de nos informar tanto para nós e, se você se sentir confortável em fazê -lo, para a polícia ”, acrescentou Roth.

Ele disse que um importante conceito errôneo em casos de fraude era que os pedidos de compromissos não permitem perfis informáveis ​​com os quais um usuário não pode mais interagir. “Pode ser vergonhoso falar sobre essas situações, mas, em última análise, a única maneira de as pessoas serão identificadas e processadas ao cometer esses crimes é se as vítimas se apresentam e informam”, disse ele.

Regras

O grupo de coincidências está em conformidade com as regras de tecnologia da informação (diretrizes intermediárias e código de ética da mídia digital), 2021, com queixas e oficial nodal na Índia, disse Roth. Enquanto a empresa está implementando uma grande quantidade de transparência informando sobre suas ações de moderação e solicitações para a aplicação da lei na União Europeia, isso é um desafio, pois o grupo gerencia mais de três dúzias de aplicativos.

Atualmente, os apelos de acordo com as regras não são informados para a Índia, mas o Sr. Roth podemos e devemos informar.