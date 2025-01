Trace Cyrus afirma que Billy Ray Cyrus está ameaçando ações legais contra ele

É Billy Ray Cyrus planejamento Ação legal contra seu filho Rastrear para Cyrus? A relação tensa entre o Pai e o Filho chamou a atenção do público após a letra emocional aberta de traço, que aborda suas preocupações sobre o bem -estar de seu pai. Depois de compartilhar uma mensagem sincera, Trace Cyrus agora diz que Billy Ray Cyrus está ameaçando os passos legais contra ele.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a disputa da família.

Trace Cyrus compartilha no Instagram sobre a ação legal de Billy Ray Cyrus

Depois de publicar um sincero carta Nas redes sociais pedindo a Billy Ray Cyrus que procure ajuda, Trace Cyrus surpreendeu os fãs com uma nova atualização. O cantor da Metro Station levou o Instagram para revelar que Billy Ray Cyrus está considerando ações legais em resposta à sua súplica pública.

“Pai, minha mensagem era mais do que amar. Poderia ter sido extremamente honesto sobre muito mais, mas não quero colocar seus negócios assim. Mas para você me ameaçar com ações legais por querer obter ajuda é uma pena “, escreveu Trace.

Ele continuou: “Pappy está olhando para você com tanta decepção que posso garantir. Você deve ter vergonha de si mesmo. Eu sempre vou te amar, mas não respeito mais você. Todos aqueles que estão perto de você têm pavor de dizer como eles realmente se sentem. Eu não sou. Obtenha ajuda.

Nos comentários, ele pediu aos fãs que enviassem seu apoio. Envie para meu pai algumas palavras de fôlego, pessoal! Tenho fé que o homem que todos sabíamos que ainda está lá em algum lugar. Temos que recuperá -lo ”, acrescentou.

Trace está preocupado com Billy Ray Cyrus devido à performance do cantor em Liberty Ball durante a inauguração de Donald Trump. Durante sua apresentação, Billy Ray foi visto lutando para entregar seu set. Enquanto o artista atribuiu baixo desempenho às dificuldades técnicas, o evento levantou as sobrancelhas. Segundo relatos, até Miley Cyrus está preocupada com o poço de seu pai -embora ela não tenha comentado publicamente a situação.