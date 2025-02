Trader Joe limita as compras de ovos em todas as lojas

Portland, minério. (MOEDA) – Os clientes do Trader Joe em todo o país recorreram a redes sociais para comentar uma nova política que limita a quantidade de ovos que os compradores podem comprar.

A empresa disse a Koin de Nexstar que os limites estão atualmente em vigor em todos os seus locais dos EUA.

“Devido a problemas contínuos com o suprimento de ovos, atualmente estamos limitando a compra de ovos de uma dúzia por cliente, por dia, em todas as lojas do Trader Joe em todo o país”, disse a porta -voz da Merchant, Joe, Nakia Rohde, em um email. “Esperamos que esses limites ajudem a garantir que muitos de nossos clientes que precisam de ovos possam comprá -los quando visitam o Trader Joe’s”.

O site do lojista mostra que uma dúzia de ovos marrons levantados em pastagens custa cerca de US $ 5.

Os ovos são vistos na prateleira de um comerciante Joe em Miami em 2019 (Jeff Greenberg/Education Images/Universal Images Group através da Getty Images)

Outras empresas estão tomando medidas diferentes para lidar com o andamento em andamento.

Na terça -feira, o Associated Press informado A rede de restaurantes da Waffle House acrescentou uma sobretaxa de US $ 0,50 por ovo, atribuindo a decisão à influenza aviária.

Um surto de gripe aviária iniciado em 2022 é em grande parte culpado dos preços que são acionados. Toda vez que o vírus é encontrado em uma fazenda de aves, todo o rebanho é sacrificado para ajudar a limitar a propagação do vírus. E com as grandes fazendas de ovos que rotineiramente abrigam mais de 1 milhão de galinhas, apenas algumas infecções podem causar uma crise de suprimentos.

Enquanto isso, os preços dos ovos nos Estados Unidos aumentaram significativamente no preço no último ano. Dados recentes do Departamento do Trabalho mostram um aumento de quase 40% desde janeiro de 2024, e o Departamento de Agricultura prevê que os preços dispararão outros 20% este ano.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

