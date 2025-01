Tradições de posse presidencial dos EUA e mudanças deste ano: infográfico

O lado leste do Capitólio dos Estados Unidos no início da manhã. | Crédito da foto: Dwight Nadig/Getty Images

A cerimónia de inauguração que dá as boas-vindas ao novo Presidente ao cargo é um grande empreendimento que começa com o culto e o chá da manhã. Segue-se a tomada de posse e depois o almoço de inauguração com actuações de orquestras e celebridades. Danças extravagantes marcam o final do grande dia.

Desde que o primeiro presidente americano, George Washington, prestou juramento em 1789, a cerimónia que oficializa o novo presidente como chefe em comando mudou com o tempo. Este ano, por exemplo, o presidente da Argentina, Javier Milei, estará presente na cerimônia. Tradicionalmente, os chefes de estado não comparecem às inaugurações presidenciais. Num outro exemplo de ruptura com o passado, o evento deste ano é um evento indoor, 40 anos depois do anterior.

Cerimônia interna

Mais de 200 mil pessoas compraram ingressos para ver pessoalmente a posse do presidente eleito Donald Trump em frente ao icônico edifício do Capitólio, em 20 de janeiro. No entanto, quase todo mundo agora terá que se contentar em assistir na televisão devido à mudança de horário. planos desencadeados pelo tempo frio.

Espera-se que a inauguração deste ano registre uma das temperaturas mais frias desde 1789. A temperatura mais baixa na memória recente no Dia da Posse foi de cerca de -13°C, quando o presidente Ronald Reagan tomou posse pela segunda vez.

A previsão para este ano é de cerca de -7°C. A temperatura normal (1991 – 2020) para a data ronda os -1 °C, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

O mau tempo interrompeu algumas aberturas no passado. Digno de nota é o de 1853 (Franklin Pierce), quando fortes nevascas obrigaram a multidão a se dispersar e cancelar o desfile inaugural. A esposa de Pierce e a primeira-dama contraíram pneumonia e morreram pouco depois. Em 1841, o ex-presidente Harrison também morreu de pneumonia, após fazer um discurso de posse sem roupas adequadas. Sua morte foi atribuída em parte à exposição ao frio.

A queda de neve durante a posse do presidente Taft forçou a cerimônia a ser realizada em ambientes fechados. A foto o mostra voltando com a esposa para a Casa Branca.

desfile inaugural

O Desfile Inaugural é uma das partes mais importantes da cerimônia. Tudo começou como desfiles improvisados ​​de pessoas acompanhando o presidente recém-empossado até a Casa Branca. Agora, o evento é organizado por um comitê separado responsável por arrecadar fundos e fazer extensos preparativos para um desfile tranquilo.

Aqui estão alguns desenvolvimentos selecionados na evolução do Desfile Inaugural.

Espera-se que o desfile deste ano seja um desfile coberto modificado e seja realizado na Capital One Arena, que pode acomodar cerca de 2.000 pessoas. Inicialmente, cerca de 7.500 pessoas iriam participar do desfile. Isto incluiu socorristas, grupos de veteranos, bandas marciais de escolas secundárias e universitárias, juntamente com os contingentes habituais das Forças Armadas do país.

Cartões de transição

Uma tradição inaugural relativamente nova é o presidente cessante escrever uma nota de felicitações ao novo presidente. Este último encontrará a carta manuscrita no Salão Oval após a inauguração. A tradição começou quando o presidente Ronald Reagan escreveu uma nota curta e amigável ao seu sucessor e ex-vice-presidente George HW Bush. Sucessivos presidentes continuaram com a prática, incluindo Donald Trump, que escreveu uma carta a Biden apesar de alegar que a eleição lhe foi roubada. Essa carta não foi tornada pública.

As letras são um símbolo de cada presidente passando o bastão para o próximo. No caso de Obama escrever a Trump, será um símbolo das esperanças do presidente cessante relativamente ao mandato do novo presidente republicano. O gráfico abaixo mostra o que cada presidente escreveu.

Este ano também marca a primeira vez que um ex-presidente (Biden) escreveu e recebeu uma carta de transição da mesma pessoa (Trump).