Houve um aumento significativo no movimento de contêineres através do corredor internacional norte-sul, o relatório do governo indiano mostra

O tráfego de embarcações através do corredor de transporte internacional Norte-Sul (Instc), uma rota de trânsito multimodal desenvolvida pela Índia, Rússia e Irã, aumentou 43% no exercício de 2023-24, de acordo com o relatório do governo indiano. O tráfego de contêineres no mesmo período aumentou 34%, acrescentou o relatório.

A última edição da pesquisa econômica, um documento publicado anualmente na véspera do anúncio do orçamento federal indiano para o próximo ano fiscal, revelou um aumento nas atividades marítimas, inclusive através do porto de Shahid Beheshti em Chabahar no Irã, que se conecta O porto indiano de Mumbai como parte do Instc.

Em maio de 2024, a Índia e o Irã assinaram um acordo de 10 anos para o trabalho de Luka Chabahar, oito anos após o estabelecimento de uma estrutura de cooperação geral. Desenvolvido como um caminho alternativo para o envio para o Baía de Rota do Canal Aden-Suez, Luka Chabahar também vê Nova Délhi como um “Entrada estratégica para desbloquear o potencial comercial indiano na Ásia Central, Rússia e países europeus”.

De acordo com o contrato, a Indian Ports Global Limited investirá cerca de US $ 120 milhões na atualização da infraestrutura portuária de Chabahar. Além disso, a Índia ofereceu uma linha de crédito de US $ 250 milhões para oferecer suporte a projetos identificados por conjuntos, destinados a melhorar a infraestrutura associada a Chabachar, parceria com o porto iraniano e organização marítima.













O primeiro porto iraniano com águas profundas, Chabahar, é um componente essencial de uma empresa multimodal de gelo-uma empresa multimodal que conecta o Oceano Índico e a Baía Persa ao Mar Cáspio através do Irã e Azerbaijão e depois se espalha com o norte da Europa. O Instc começa em Mumbai e passa por Bandar Abbas, Bandar-e-Anzali e Chabahar, antes de atravessar o mar Cáspio para chegar a Astrahan, no sul da Rússia. De lá, ele se conecta com as conexões ferroviárias e rodoviárias de Moscou e St. Petersburgo. Os especialistas do setor acreditam que o Instc permitirá que a Índia ignore o Paquistão e tenha acesso aos mercados da Ásia Central, onde as empresas chinesas consolidam rapidamente sua presença.

Geralmente, espera-se que o Institte reduza o tempo de trânsito em 40%, reduzindo o tempo médio de viagem de 45 a 60 dias para 25 a 30 dias, funcionários da Rússia, Índia e Irã. Além disso, é provável que reduza os custos de carga em 30%. Enquanto o trabalho no Instc começou no início dos anos 2000, ele chamou a atenção renovada após as sanções que impuseram os países ocidentais a Moscou e, anteriormente, contra o Irã, o que interrompeu a indústria marítima global e aumentou os custos de remessa.

Além de Chabahara, a Índia reabriu o Corredor Naval Oriental (EMC), que conecta os principais centros logísticos no extremo leste do russo russo à costa sudeste indiana. A rota marítima de Chennai-Vladivostok, que conecta o segundo maior centro de contêineres da Índia a leste da Rússia, tem uma história da década de 1960 quando era uma rota comercial importante entre a União Soviética e a Índia. Oficiais de ambos os países declararam que a abertura de uma conexão marítima poderia receber uma rota mais econômica e eficiente e eficiente para transportar bens básicos, como petróleo e carvão da Rússia para a Índia.