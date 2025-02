Tragédia da estrada: o garoto de cinco anos está morrendo depois de atingir o carro, enquanto o jovem morre em um acidente separado Quad Cycling

A criança descrita como “pedestre” Gardais atingiu um carro em Portlaoise por volta de 16,20m na ​​tarde de sábado.

O motorista do carro, uma mulher nos anos 40, não ficou ferido.

Hoje foi outra tragédia de viagem em Midlands.

O jovem morreu no início de Westmeath, e outros dois doem quando uma bicicleta e uma motocicleta colidiram.

O acidente de Portlais envolvendo uma criança aconteceu na área residencial chamada Kilminchy, que fica na beira da cidade.

O garoto foi retirado do local para o Hospital Regional de Midlands em Portlaoise, mas ele enviou mortos pouco tempo depois. O exame post mortem será realizado no futuro próximo.

O Gardaí disse no comunicado que a estrada permaneceria fechada durante a noite. A inspeção técnica deve ser realizada pelo Explore do Garda Forensic no domingo.

Todos os passageiros que podem ter eixos de cames (incluindo Dash-Cam) viajaram no sábado entre 4-5 horas no sábado, entre 4 e 5 horas, pediram para fazer essa foto para explorar Gardaí.

Cada um com informações foi solicitado a entrar em contato com Portlaose Garda para 057 867 4100, uma linha confidencial de Garda em 1800. 666 111 ou qualquer estação Gardan.

Antes, o piloto de ciclismo nos anos 20 morreu em Westmeath. Ele foi ferido fatalmente e declarado morto no local do acidente que também está incluído em uma motocicleta.

Desde então, seu corpo foi removido para o necrotério do Hospital Regional de Midland, Mullingar, onde post mortem será examinado no futuro próximo “, segundo Gardai.

O Quad Bicycle, masculino, também há 20 anos, na casa dos 20 anos, correu de cena para o Hospital Regional de Midland Tullamore, com lesões por não vida.

O motociclista do sexo masculino, aos 20 anos, está em estado crítico no Hospital Universitário Mater Misericordiae.

Gardaí diz que o incidente ocorreu por volta das 15:30 em Ballynascarry, tudo bem.

“Gardaí e serviços urgentes participaram do local de colisão do tráfego rodoviário fatal que ocorreu em Ballynascarry, Fine, a Co. Westmeath à tarde”, disse o porta -voz do Guardian.