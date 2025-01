Tragédia em Washington: o confronto entre o avião e o helicóptero militar, “não sobrevive” no momento

Um acidente entre uma aeronave regional e um helicóptero militar na noite de quarta -feira no rio Potorisno céu Washington. EM 64 Viajou a bordo do avião (60 passageiros e 4 membros da tripulação), Os três soldados estavam no helicóptero Blackhawk Isso colidiu com o avião durante o voo de treinamento. As autoridades dos EUA ganharam pelo menos 19 corpos, Mensagens CBS. Eles não sobrevivem no momento.