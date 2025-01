Tragédia em Washington: um confronto entre aeronaves e um helicóptero militar, ’19 corpos recuperados’

Um acidente entre uma aeronave regional e um helicóptero militar na noite de quarta -feira no rio Potorisno céu Washington. Por agora apenas quatro de 64 pessoas Aqueles que viajaram a bordo do avião (60 passageiros e 4 membros da tripulação), enquanto para outros, apesar da enorme implantação de recursos e homens, os piores medos nas águas congeladas da prole. Idem para Três soldados de helicóptero Blackhawk Isso colidiu com o avião durante o voo de treinamento. As autoridades dos EUA ganharam pelo menos 19 corpos, Mensagens CBS.