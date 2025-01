Tragédia em Washington: um confronto entre o avião e o helicóptero militar. Trump confirma “sem sobreviventes”

Um acidente entre uma aeronave regional e um helicóptero militar na noite de quarta -feira no rio Potorisno céu Washington. EM 64 Viajou a bordo do avião (60 passageiros e 4 membros da tripulação), Os três soldados estavam no helicóptero Blackhawk Isso colidiu com o avião durante o voo de treinamento. “Pensamos assim no momento Não há sobreviventes“O chefe dos bombeiros de Washington afirma que, enquanto as autoridades se reportam para recuperar mais de 30 órgãos. Trump, “Night Black, relógio de ansiedade para nossa nação”. Biden sobre a segurança do voo