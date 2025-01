Tragédia na mineração de Assam: operações de resgate lançadas pelo quarto dia, CIL traz bomba pesada de Maharashtra

As operações de resgate realizadas por várias agências estaduais e centrais continuaram pelo quarto dia na quinta-feira (9 de janeiro de 2025) para localizar mineiros presos dentro de uma mina ilegal de carvão no distrito de Dima Hasao, em Assam, disseram autoridades.

As operações de busca foram retomadas no início da manhã, após o exercício de drenagem que durou toda a noite e o veículo operado remotamente (ROV) entrou no poço inundado, disse um alto funcionário da Polícia de Assam. PTI.

“Até agora, o ROV não detectou nada. Ele está tentando com todas as suas forças localizar o mineiro preso, apesar da situação extremamente hostil e difícil. A água no interior está completamente enegrecida e está criando problemas para encontrar qualquer coisa”, acrescentou.

Assista: Equipes de resgate recuperam corpo de mineiro preso em Assam

Além disso, quatro mergulhadores da Marinha também entraram no poço inundado para encontrar os mineiros presos, disse o oficial.

A Marinha, o Exército, a NDRF, a SDRF, a ONGC, a Coal India e a administração distrital estão a fazer um esforço conjunto para localizar os trabalhadores presos no interior.

Os trabalhadores ficaram presos dentro da pedreira de carvão de 3 kg na área de Umrangso, a cerca de 250 km de Guwahati, na segunda-feira, depois que um jato repentino de água inundou o local.

Segundo funcionários da pedreira, havia cerca de 15 trabalhadores no interior da mina ilegal quando a água rompeu uma das paredes e inundou todo o poço e túneis.

“Os mineiros nos disseram que nove estavam desaparecidos e os demais escaparam da tragédia. Destes, um corpo foi recuperado ontem”, disse o funcionário.

Ele disse que a Coal India trouxe uma bomba de alta pressão com capacidade de 500 galões por minuto de Maharashtra e chegou ao aeroporto de Silchar, no distrito vizinho de Cachar.

“Um helicóptero Mi-17 transportará as peças da bomba em 2 ou 3 surtidas e depois serão montadas aqui no local. 5 ou 6 bombas já estão funcionando, mas a grande sedimentação na água está criando problemas para as bombas. precisa de bombas submersíveis pesadas e está sendo consertado”, disse o funcionário.

Ele confirmou que se trata de uma “completa mina ratoeira”, algo totalmente ilegal após a proibição pelas autoridades competentes.

O Tribunal Verde Nacional (NGT) proibiu a mineração em tocas em 2014. No entanto, o carvão ainda é extraído usando este método perigoso no Nordeste.

“O poço em si tem 310 pés de profundidade. Vários canais foram esculpidos usando a técnica do buraco de rato na haste. “Presumimos que a parede de um dos canais quebrou e todo o poço foi inundado.”

“Também existe a possibilidade de um dos canais ter atingido uma mina próxima não utilizada que já estava inundada. Outra possibilidade é que um canal tenha atingido um reservatório subterrâneo e a água jorrou repentinamente. Todas essas são teorias prováveis ​​​​que não podemos confirmar neste momento. tempo”, disse um especialista que supervisiona as operações de resgate. PTI.

O corpo de um dos nove trabalhadores desaparecidos foi recuperado na quarta-feira por mergulhadores do exército. Eles localizaram o corpo, identificado como Ganga Bahadur Srestho, do distrito de Udaypur, no Nepal, 25 metros abaixo da superfície.