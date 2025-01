Trágico… Soldado do TNI Spear Sakti morto por um caminhão, o motorista foge, o corpo fica coberto por folhas de bananeira

VIVA – Um trágico acidente ocorreu em Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum), Pasar 7, Tanjung Morawa-Medan, Deli Serdang Regency, North Sumatra.

Um soldado do TNI que serviu no Batalhão de Infantaria Spear Sakti (Yonif), Brigif 17/Rimba Raya, Comando Militar Regional (Kodam) I/Bukit Barisan morreu após ser atropelado por um camião de contentores.

Informação obtida pelo VIVA Miiter na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, o nome do soldado do Exército TNI era Pratu Harfan Kurniadi Sitepu. Ele morreu no local do acidente em estado trágico.

 Militar VIVA: Corpo do Soldado Harfan Kurniadi Sitepu

O acidente fatal ocorreu por volta das 10h da última quarta-feira. Então, nessa altura a vítima viajava com os seus colegas soldados do Batalhão 122 do TNI/Tombak Sakti numa bicicleta suja.

Ao passar pelo local, repentinamente a motocicleta que ele dirigia perdeu o controle e infelizmente a moto tombou e a vítima foi jogada para baixo do caminhão.

Imediatamente, seu corpo foi esmagado pela roda traseira de um caminhão porta-contêineres. Infelizmente o motorista do caminhão não parou para socorrer a vítima, ele continuou dirigindo, deixando as duas vítimas no local.

O corpo da vítima permaneceu por muito tempo na estrada, coberto apenas por folhas de bananeira e o sangue escorria livremente pelo asfalto.

Por último, o corpo só foi evacuado por soldados do TNI do Koramil 0201-16/Tanjung Morawa e por agentes da polícia que chegaram ao local. E então o corpo foi levado para sua cidade natal, na vila de Pasar VI Kwala Mengirim, distrito de Sei Bingai, regência de Langkat.

Enquanto isso, o colega do falecido ficou ferido e recebia tratamento em um hospital local.

