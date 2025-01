TRAI publica recomendações sobre “quadro regulatório para emissoras terrestres”

A Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia (TRAI) divulgou na quarta-feira suas recomendações sobre o ‘Quadro Regulatório para Emissoras Terrestres (GBB)’, que visa garantir que os avanços tecnológicos sejam totalmente explorados para a entrega de canais de televisão aos distribuidores.

As “Diretrizes para Uplinking e Downlinking de Canais de Televisão por Satélite na Índia-2022” emitidas pelo Ministério da Informação e Radiodifusão, que contém os termos e condições para serviços de transmissão de televisão, obriga as emissoras a usar redes de mídia via satélite para fornecer seus canais à Distribuição Operadores de plataforma (OPD).

No entanto, os avanços tecnológicos tornaram agora possível que os organismos de radiodifusão forneçam os seus canais de televisão aos OPD utilizando tecnologias de comunicação terrestre, tais como cabo (cabo/fibra, etc.) ou sem fios (celular/microondas/Wi-Fi, etc.). / nuvem. Canais de transmissão terrestre podem ser transportados para múltiplas redes DPO simultaneamente para retransmissão.

Considerando estes desenvolvimentos, afirmou o TRAI, é essencial estabelecer um quadro facilitador para garantir que os prestadores de serviços possam tirar o máximo partido dos avanços tecnológicos.

O Ministério, por meio de carta datada de 22 de maio de 2024, solicitou recomendações da TRAI sobre o “Marco Regulatório para Emissoras Terrestres”. Nesse sentido, a Autoridade emitiu documento de consulta em 18 de outubro de 2024, solicitando comentários e contra-comentários. Uma visitação pública também foi realizada em 20 de dezembro de 2024.

Com base nos contributos e na sua própria análise, a TRAI finalizou as recomendações. Os destaques incluem que a estrutura para GBBs deve ser semelhante às “Diretrizes para Uplinking e Downlinking de Canais de Televisão por Satélite na Índia, 2022” destinadas às emissoras por satélite tradicionais, na medida aplicável ao modelo de transmissão terrestre, excluindo as disposições relativas ao modelo de radiodifusão. meio de comunicação via satélite.

O TRAI recomendou que o âmbito dos GBBs seja fornecer canais de televisão aos DPOs utilizando meios de comunicação terrestre, para posterior retransmissão. “Uma emissora terrestre pode utilizar qualquer meio de comunicação terrestre para a entrega de canais aos DPOs. Não haverá restrições à utilização de tecnologias/sistemas de comunicação terrestre e a entidade poderá utilizar mais do que um destes sistemas, dependendo da sua decisão comercial”, afirmou.

Para o canal permitido, um GBB pode alterar ou utilizar adicionalmente meio satélite para transmitir com a devida permissão do governo central. Da mesma forma, uma emissora por satélite (SBB) pode alterar ou utilizar adicionalmente um meio de comunicação terrestre para transmitir com a devida permissão do governo central.

A área de atendimento de um GBB deve ser nacional. O Ministério pode examinar se os canais de televisão por streaming gratuitos apoiados por publicidade (FAST) cumprem as diretrizes e o quadro político existentes. Se necessário, poderá emitir as orientações políticas necessárias para esses canais, em consulta com a TRAI.

A Autoridade reiterou as suas recomendações sobre “Facilidade de fazer negócios no setor de telecomunicações e radiodifusão” de 2 de maio de 2023, na medida aplicável aos GBBs. Recomendou definições de termos como “radiodifusão”, “programa”, “rede de radiodifusão”, “radiodifusão por satélite”, “radiodifusão terrestre”, “meios de comunicação terrestres” e “infra-estruturas terrestres”.

O TRAI também sugeriu que a taxa anual de autorização/liberação para GBB deveria ser de ₹ 7 lakh por canal.