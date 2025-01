Trailer da 3ª temporada de Reacher provoca o retorno da série Prime Video de Alan Ritchson

o primeiro oficial Alcançador O trailer da 3ª temporada está aqui, prevendo o retorno de Alan Ritchson e a série de sucesso Prime Video que estreia no próximo mês.

O que acontece no trailer da 3ª temporada de Reacher?

O trailer detalha o que vem por aí para Reacher nesta temporada, enquanto ele mergulha no mundo de uma empresa criminosa para resgatar um informante da DEA em risco de ser descoberto. O trailer mostra algumas das ações que os fãs podem esperar da série.

A 3ª temporada de Reacher está programada para começar a ser transmitida na quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 no Prime Video com os três primeiros episódios. Os episódios subsequentes serão lançados todas as quintas-feiras até 27 de março. Antes do retorno do programa em 2025, foi recentemente confirmado que o Amazon MGM Studios já havia dado a Reacher uma renovação antecipada da 4ª temporada, que começará a ser produzida no próximo ano.

Assista ao trailer da 3ª temporada de Reacher abaixo (veja outros trailers e clipes):

“Reacher investiga o coração sombrio de uma vasta empresa criminosa enquanto tenta resgatar um informante disfarçado da DEA cujo tempo está se esgotando. Lá ele encontra um mundo de sigilo e violência e enfrenta alguns assuntos inacabados de seu próprio passado”, diz o logline mais recente.

A terceira temporada será baseada no sétimo livro da série best-seller mundial de Lee Child, Persuader. Retornando ao lado de Ritchson está Maria Sten, integrante do elenco, que repete seu papel como Frances Neagley. A próxima edição contará com novos personagens interpretados por Anthony Michael Hall, Sonya Cassidy, Brian Tee, Johnny Berchtold, Robert Montesinos, Daniel David Stewart e Olivier Richters.

Reacher tem produção executiva e roteiro do showrunner Nick Santora. Além de estrelar, Ritchson também é produtor executivo ao lado de Child, Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt, David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell. Vem da Amazon MGM Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios.