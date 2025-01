Trailer da 4ª temporada de Sweet Magnolias provoca o retorno do programa de drama da Netflix

Netflix lançou o oficial doces magnólias Trailer da quarta temporada do próximo retorno do drama romântico de sucesso. A próxima parcela estará disponível para streaming a partir de 6 de fevereiro de 2025.

Assista ao trailer da 4ª temporada de Sweet Magnolias abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer da 4ª temporada de Sweet Magnolias?

O vídeo mostra o que esperar da nova temporada enquanto os moradores de Serenity Town celebram o Natal. Apresenta Maddie, Helen e Dana Sue, que se aproximam enquanto enfrentam uma tragédia, uma crise na cidade e uma forte tempestade juntas. O elenco inclui JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley, Logan Allen, Anneliese Judge, Carson Rowland, Dion Johnstone, Brandon Quinn, Jamie Lynn Spears e Chris Medlin com Justin Bruening.

Sweet Magnolias é criada e produzida pela showrunner Sheryl J. Anderson. Os produtores executivos são Sherryl Woods, Dan Paulson, Matt Drake e Norman Buckley, com Brian J. Johnson atuando como diretor de fotografia. A direção inclui Lauren Petzke, Christine Swanson, Buckley, JoaAnne Garcie Swisher e Drake, com Buckley dirigindo quatro episódios.

“Venha passar as férias em Serenity, pois a 4ª temporada de Sweet Magnolias nos leva do Halloween ao Natal, com risadas surpreendentes, tristezas inesperadas e determinação renovada ao longo do caminho”, diz a sinopse oficial. “Enquanto negociam as reviravoltas de suas vidas românticas, Maddie, Dana Sue e Helen também devem enfrentar o retorno de velhos inimigos, a perda de grandes amores e a dor da transição de sonhos passados ​​para sonhos atuais. À medida que os homens das suas vidas perseguem os seus próprios sonhos e os adolescentes dão passos estranhos em direção à idade adulta, as Magnólias apoiam-se mutuamente com soluções criativas de problemas, compromisso profundo e, como sempre, margaritas semanais.”