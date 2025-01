Trailer da Opus: Ayo Edebiri e John Malkovich estrelam o novo filme de terror A24

O trailer A24 obra foi lançado.

Opus é um novo filme de terror dirigido por Mark Anthony Green em sua estreia na direção. Estrelado por Ayo Edebiri e John Malkovich, o filme será lançado nos cinemas em março próximo.

Assista ao trailer de Opus abaixo (assista mais trailers e clipes):

Do que se trata o Opus?

“Um jovem escritor é convidado para visitar o complexo remoto de uma lendária estrela pop que desapareceu misteriosamente há 30 anos”, diz a sinopse do filme. “Rodeada pelo culto de bajuladores e jornalistas bêbados da estrela, ela se vê no meio de seu plano distorcido.”

Edebiri, conhecido por estrelar The Bear, da FX, entre outros títulos, interpreta o jovem escritor chamado Ariel no filme, enquanto Malkovich é a estrela pop desaparecida, cujo nome é Moretti.

De acordo com o Festival de Cinema de Sundanceo filme é “terror pop ousado, divertido e chamativo” e apresenta “números musicais sintéticos impressionantes”. A descrição diz ainda: “Opus oferece uma acusação elétrica e inteligente do culto literal à celebridade, apresentando personagens e perigos dentro de uma atmosfera sinfônica, dando lugar a uma facilidade premonitória através da qual o poder é gerado e integrado à cultura pop”.

O elenco do filme também inclui Amber Midthunder (Prey), Murray Bartlett (The White Lotus), Juliette Lewis (Yellowjackets), Stephanie Suganami (Power Book II: Ghost), Young Mazino (Beef), Tatanka Means (Killers of the Flower). Moon) e Tony Hale (Arrested Development).

The-Dream e Nile Rodgers criaram canções originais para o filme. Eles também atuam como produtores executivos ao lado de Charles D. King e Sara Newkirk. Collin Creighton, Brad Weston, Poppy Hanks, Jelani Johnson e Josh Bachove são os produtores.

Opus estreará na seção Midnight do Festival de Cinema de Sundance de 2025 em 27 de janeiro de 2025. Em seguida, estreará nos cinemas dos EUA em 14 de março de 2025, na A24.