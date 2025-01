Trailer da primeira temporada de Marvel Rivals apresenta o Quarteto Fantástico no jogo

Ele Rivais da Marvel O trailer da 1ª temporada está aqui, apresentando a mais nova temporada do sucesso de tiro em terceira pessoa e apresentando o Quarteto Fantástico ao jogo.

O que há de novo no trailer da primeira temporada de Marvel Rivals?

O último trailer mergulha na história da temporada final do jogo, intitulada “Eternal Night Falls”, que parece se concentrar em Drácula tentando cobrir o mundo na escuridão. No final do trailer, os membros do Quarteto Fantástico revidam enquanto Drácula ataca o Edifício Baxter.

A 1ª temporada do Marvel Rivals começará em 10 de janeiro de 2025 às 4h ET, presumivelmente com um novo Battle Pass, bem como uma nova temporada competitiva para os jogadores começarem a classificação.

Assista ao novo trailer da 1ª temporada de Marvel Rivals abaixo:

Além da inclusão do Quarteto Fantástico, a 1ª temporada de Marvel Rivals incluirá um mapa inteiramente novo baseado na cidade de Nova York, que foi invadida por Drácula e sua horda. No momento, não está claro exatamente como o Quarteto Fantástico se encaixará no jogo ou quais serão os papéis de seus personagens. Também não está claro se o grupo chegará como um todo em 10 de janeiro ou se será lançado ao longo da primeira temporada.

“A escuridão envolve Nova York enquanto o Emaranhado do Fluxo de Tempo deixa o Doutor Estranho preso no Plano Astral Emaranhado, espalhando as páginas do Darkhold”, diz a descrição da 1ª temporada “Drácula e Doutor Destino interrompem a órbita da lua, mergulhando a cidade na eternidade. noite e liberando um exército de criaturas vampíricas. Com o mundo à beira do abismo, o Quarteto Fantástico une forças com os heróis icônicos da Marvel, unindo-se na batalha épica para quebrar a escuridão mística com a ciência. Comece a batalha contra o Drácula com o Quarteto Fantástico em Marvel Rivals!