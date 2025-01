Trailer da segunda temporada de The Last of Us revela janela máxima de data de lançamento

Durante a conferência de imprensa do Consumer Electronics Show da Sony, um novo trailer da 2ª temporada de The Last of Us foi lançado, mostrando a janela da data de lançamento. O show vai estrear em abril, embora a data exata ainda não seja conhecida.

“Cinco anos após os eventos da primeira temporada, Joel e Ellie se encontram envolvidos em um conflito entre eles e em um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que deixaram para trás”, diz o logline da segunda temporada de The Last of Us. .

Assista ao trailer da 2ª temporada de The Last of Us abaixo (veja mais trailers):

Quem está participando da 2ª temporada de The Last of Us?

A segunda temporada de The Last of Us é estrelada por Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria. Os novos membros do elenco incluem Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny e Jeffrey Wright como Isaac Dixon. Catherine O’Hara será a atriz convidada.

Neil Druckmann e Craig Mazin desenvolveram o programa para a HBO. A primeira temporada estreou em janeiro de 2024 com números recordes de audiência. A primeira temporada de The Last of Us ganhou oito prêmios Emmy e Pascal ganhou o prêmio SAG de ator masculino em série dramática.

A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e também tem produção executiva de Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells; com o escritor e co-produtor executivo Halley Gross. Produtoras: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog.