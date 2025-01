Trailer da terceira temporada de Will Trent: Gina Rodriguez se junta ao elenco processual da ABC

Gina Rodríguez (Jane the Virgin, Not Dead Yet) faz isso Will Trent estreia no trailer recém-lançado da 3ª temporada, provocando o retorno de Ramón Rodríguez como o agente especial titular após o chocante final da 2ª temporada.

A série processual policial, baseada nos romances best-sellers de Karin Slaughter, segue o agente especial Wilbur “Will” Trent do Georgia Bureau of Investigation, que, após uma infância difícil em um orfanato, garante que ninguém tenha que suportar o abandono como ele. fazia quando era criança.

O que acontece no trailer da 3ª temporada de Will Trent?

O trailer destaca os acontecimentos que se seguiram ao desaparecimento de Will por seis meses como resultado da prisão de sua namorada Angie (Erika Christensen) durante os momentos finais da 2ª temporada. Ao retornar, Will enfrenta novos começos, ao trabalhar ao lado de Marion Alba (interpretada por Rodríguez ). ) em um caso de pessoas desaparecidas. Embora Will possa não ter superado Angie depois de tudo o que aconteceu, o trailer termina com Will se reintroduzindo: “Vamos ser claros: é o agente especial Will Trent”.

Você pode assistir ao trailer da 3ª temporada de Will Trent abaixo (veja mais trailers):

Além da ex-aluna de Jane the Virgin, a próxima temporada também contará com a estrela do reality show Ariana Madix (Regras de Vanderpump) como ela mesma e Scott Foley como “o confiante e realista chefe do pronto-socorro”, Dr. Os membros do elenco que retornaram incluem Jake McLaughlin como Michael Ormewood, Sonja Sohn como Amanda Wagner, Erika Christensen como Angela Polaski e Iantha Richardson como Faith Mitchell, entre outros.

Will Trent é criado e produzido executivo por Liz Heldens e Daniel Thomsen, com Ramón e o autor do livro atuando como produtores executivos do programa ao lado de Oly Obst, Howard Deutch e Ellen Marie Blum.

A terceira temporada de Will Trent estreia na terça-feira, 7 de janeiro, às 20h. As duas primeiras temporadas estão disponíveis para transmissão no Hulu.