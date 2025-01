Trailer da terceira temporada do White Lotus mostra a série de antologia da HBO indo para a Tailândia

O primeiro trailer de lótus branco temporada 3 foi lançado.

A terceira temporada de The White Lotus, da HBO, levará a série de antologia satírica vencedora do Emmy para a Tailândia. Criado por Mike White, o White Lotus retorna oficialmente à HBO e Max no próximo mês.

Confira a 3ª temporada do Lotus White reboque e pôster abaixo (confira mais trailers e clipes):

O que acontece no trailer da 3ª temporada do White Lotus?

O trailer da 3ª temporada do White Lotus apresenta um novo elenco de personagens interpretados por Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Jason Isaacs, Carrie Coon e muito mais. Natasha Rothwell também reprisa seu papel como Belinda, que apareceu na 1ª temporada de White Lotus, no novo episódio.

“A sátira social se passa em um resort tailandês exclusivo e segue as façanhas de vários hóspedes e funcionários ao longo de uma semana”, diz o logline oficial.

Junto com o elenco mencionado, a 3ª temporada de The White Lotus é estrelada por Leslie Bibb, Sarah Catherine Hook, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Yuri Kolokolnikov, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly e Shalini Peiris.

White escreve e dirige a terceira temporada de White Lotus. Ele também atua como produtor executivo junto com David Bernad e Mark Kamine.

A primeira temporada de The White Lotus, que estreou em julho de 2021 e se passa no Havaí, recebeu 20 indicações ao Emmy em 13 categorias e 10 vitórias. A 2ª temporada da White Lotus chegou em dezembro de 2022 e foi ambientada na Sicília. Essa temporada recebeu 23 indicações ao Emmy e cinco vitórias. As duas primeiras temporadas de White Lotus estrelaram Jennifer Coolidge junto com vários elencos.

A 3ª temporada do White Lotus estreia no domingo, 16 de fevereiro de 2025, na HBO e Max. A temporada terá oito episódios no total.