Trailer de A Balada de Wallis Island: Carey Mulligan estrela em filme de comédia

Recursos de foco compartilhados A Balada da Ilha Wallis trailer de seu novo filme de comédia, estrelado pela indicada ao Oscar Carey Mulligan. Espera-se que faça sua estreia mundial no final deste mês no Festival de Cinema de Sundance de 2025. Será seguido por seu lançamento nos cinemas na sexta-feira, 28 de março.

“O filme conta a história de Charles, um excêntrico ganhador da loteria que mora sozinho em uma ilha remota e sonha em reunir seus músicos favoritos, Mortimer-McGwyer”, diz a sinopse oficial. “Sua fantasia rapidamente se torna realidade quando os companheiros de banda e ex-amantes aceitam seu convite para fazer um show privado em sua casa em Wallis Island. “Velhas tensões ressurgem enquanto Charles tenta desesperadamente salvar o emprego dos seus sonhos.”

Assista ao trailer de The Ballad of Wallis Island abaixo (veja mais trailers):

Quem está no trailer de The Ballad of Wallis Island?

O vídeo apresenta Mulligan como uma musicista que fica presa em uma ilha com o ex após ser convidada por um fã rico. Mulligan também é acompanhado por Tom Basden, Tim Key, Sian Clifford e Akemnji Ndifornyen.

A Balada da Ilha Wallis é dirigida e produzida por James Griffiths a partir de um roteiro escrito por Tom Basden (Plebs) e Tim Key (See How They Run). Mulligan estrelará ao lado de Basden, Key, Sian Clifford (Fleabag) e Akemnji Ndifornyen (O Gambito da Rainha). O filme tem produção executiva de Mulligan, Key, Basden, Sarah Monteith, Laurence Brown, Stephen Kelliher e Yana Georgieva, com produção de Rupert Majendie.

A atuação mais recente de Mulligan foi no drama de ficção científica de 2024, Spaceman, dirigido por Adam Sandler. Além da próxima comédia, a aclamada atriz aparecerá na segunda temporada de Beef, da Netflix, com Oscar Isaac e o filme de animação de longa data de Laika, Wildwood.