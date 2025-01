Trailer de Bob Trevino Likes It: John Leguizamo estrela filme de comédia dramática

Atrações à beira da estrada compartilhou o Bob Trevino gosta trailer de seu novo filme de comédia dramática, estrelado pelo vencedor do Emmy John Leguizamo (Freak, John Wick) e Barbie Ferreira (Euphoria). Atualmente está programado para chegar a cinemas selecionados em 21 de março de 2025.

Assista ao trailer de Bob Trevino Likes It abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer de Bob Trevino Likes It?

O vídeo mostra uma jovem encontrando uma conexão familiar improvável com um estranho online, enquanto procura por seu pai distante. Eles imediatamente formam uma amizade, à medida que Bob se torna a figura paterna de que ela sempre precisou. O elenco também inclui French Stewart como Robert Trevino, Rachel Bay Jones como Jeanie, Ted Welch como Harlan, Lolo Spencer como Daphne e muito mais.

Bob Trevino Likes It é escrito e dirigido por Tracie Laymon, cujas experiências da vida real inspiraram a história. O filme é produzido por Tracie Laymon, Sean Mullin, Edgar Rosa, Felipe Dieppa. O filme teve sua estreia mundial no 2024 SXSW Film Festival, onde ganhou com sucesso o Grande Prêmio do Júri e o Prêmio do Público. Desde a sua estreia, obteve uma classificação Tomatometer de 93% em tomate podre.

“Muitas vezes desempenhando o papel de cuidadora de pessoas como seu pai, que deveria cuidar dela, Lily Treviño anseia por uma conexão familiar. Quando seu pai, Robert, finalmente sai de sua vida, Lily o procura na Internet. Ela tenta fazer amizade com um homem que ela pensa ser seu pai no Facebook. Mas em vez de encontrar Robert Trevino, ele encontra Bob Trevino”, diz a sinopse oficial. “Bob Trevino trabalha muitas horas em uma empresa de construção para sustentar o elaborado hábito de scrapbooking de sua esposa Jeanie. O casal sofreu muito na última década e Bob priorizou a cura de sua esposa a ponto de ignorar seus sentimentos e sensação de solidão. Quando Bob recebe uma mensagem inesperada no Facebook de uma estranha chamada Lily Trevino, ele percebe que ela precisa de um amigo tanto quanto ele. “A amizade florescente entre Lily e Bob se torna uma fonte vital de conexão e cura para ambos e tem o poder de mudar suas vidas para sempre.”