Trailer de Cold Wallet define data de lançamento do filme de suspense criptográfico

Well Go USA compartilhou o oficial carteira fria trailer do próximo thriller de roubo de criptografia. Antes de seu lançamento nos cinemas, o filme teve sua estreia mundial no 2024 SXSW Film Festival.

“Depois de perder tudo em um golpe de criptomoeda, uma equipe desorganizada de vigilantes Redditors tenta sequestrar o chefão que os arruinou. Mas quando a invasão de domicílio piora, eles se tornam vítimas de um jogo sádico”, diz a sinopse oficial.

Assista ao trailer de Cold Wallet abaixo (veja mais trailers):

Cold Wallet estreará no dia 28 de fevereiro nos cinemas e plataformas digitais. O filme de 84 minutos é dirigido por Raúl Castillo (Smile 2) como Billy, Melonie Diaz (Charmed) como Julia, Tony Cavalero (The Righteous Gemstones) como Dom, Josh Brener (Silicon Valley) como Charles e Zoe Winters (Succession) como Eileen.

O filme é dirigido por Cutter Hodierne a partir de um roteiro escrito por John Hibey. Os produtores executivos são Castillo, Cavalero, Josh Brener, Melonie Diaz, Leo Matchett, Derek McMurtry, Matt Miller, Michael Musante e Justin Staple, com Hibey, Hodierne e Benjamin Wiessner atuando como produtores. A equipe criativa também inclui o diretor de fotografia Oliver Miller e a editora Kate Hickey.

“Cold Wallet adiciona uma reviravolta emocionante ao gênero de roubo através de seu retrato emocionante do pior cenário para qualquer um que já comprou no mundo de alto risco e alta recompensa das criptomoedas na esperança de se tornar grande”, Well Go USA disse o executivo Brennan Lane após adquirir os direitos de distribuição do filme (via Variedade).