Trailer de Diddy: The Making of a Bad Boy apresenta documentário Peacock

Pavão o primeiro oficial publicou Diddy: A produção de um trailer de Bad Boy. Ele mostra o próximo documentário sobre Sean Combs, sua ascensão à fama e as supostas ações que levaram à sua queda pública.

O que acontece no trailer de Diddy: The Making of a Bad Boy?

O trailer de Diddy: The Making of a Bad Boy promete oferecer uma visão “crua e exclusiva” de Diddy antes de ele ser conhecido como o megastar que se tornaria. O documentário apresenta imagens inéditas de pessoas que o conheceram quando criança e lança luz sobre sua infância e recentes acusações criminais.

Diddy: The Making of a Bad Boy será lançado pela Peacock em 14 de janeiro de 2025.

Assista ao trailer de Diddy: The Making of a Bad Boy abaixo (veja outros trailers e clipes):

O próximo documentário tem produção executiva de Ari Mark, Phil Lott, Sumit David, Stephanie Frederic, Laura Jones, Justine Kershaw e Sara Lavery.

“Os insiders quebram o silêncio no novo documentário especial de Peacock, Diddy: The Making of a Bad Boy”, diz a descrição do documentário. “O documentário especial de 90 minutos conta a história dos primeiros anos de Sean Combs e sua transformação de décadas em Puffy e depois em Diddy, com uma visão crucial das forças que moldaram o homem e podem tê-lo transformado em um monstro. O especial traz entrevistas sinceras e reveladoras com alguns dos que melhor conhecem Diddy, incluindo seu amigo de infância, seu ex-guarda-costas e vencedor do “Making the Band”. Além disso, o cantor, compositor e produtor Al B. Claro!, que foi colega de gravadora de Diddy na Uptown Records e estava em um relacionamento com Kim Porter antes de começar a namorar Diddy, fala pela primeira vez.

Em 2024, Combs foi preso e acusado de tráfico sexual e extorsão, dos quais se declarou inocente. Em dezembro de 2024, ele está detido e aguardando julgamento em maio de 2025, após ter sua fiança negada três vezes.