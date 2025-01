Trailer de Happy Face mostra Dennis Quaid como um notório serial killer

Dennis Quaid recebe cara feliz No trailer recém-lançado do próximo drama policial verdadeiro da Paramount +.

Happy Face está programado para estrear seus dois primeiros episódios em 20 de março, seguidos por novos episódios semanalmente. A próxima série de oito episódios narrará a comovente história real de Melissa G. Moore, que, ainda jovem, descobriu que seu pai, Keith Hunter Jesperson, era o famoso assassino de cara feliz.

A série é baseada no verdadeiro podcast e autobiografia de Moore, Shattered Silence, co-escrita por M. Bridget Cook. Vem dos produtores de sua honra e da boa esposa.

O que acontece no trailer do rosto feliz?

O trailer apresenta Moore (interpretada por Annaleigh Ashford), que revela em rede nacional que seu pai é o Happy Face Killer. O Happy Face Killer da vida real, que ganhou seu apelido desenhando rostos sorridentes em suas cartas à mídia e às autoridades, matou pelo menos oito mulheres no início da década de 1990. Atualmente, ele cumpre prisão perpétua sem liberdade condicional.

A sinopse oficial diz: “Inspirado em uma história da vida real, Happy Face conta a história de Melissa Reed, filha de Keith Jesperson, também conhecido como Happy Face Killer. Após décadas sem contato, Keith retorna à vida de sua filha, e Melissa deve descobrir se um homem inocente será executado por um crime cometido por seu pai. No processo, ele deve enfrentar um ajuste de contas sobre sua própria identidade.”

Você pode assistir ao trailer de Happy Broward abaixo (assista a mais trailers):

Além de Quaid e Ashford, Happy Face também é estrelado por James Wolk (Frente da Classe) como Ben Moore, David Harewood (The Night Manager) como Dr. Greg, Tamera Tomakili (Winning Hour) como Ivy, Khiyla Aynne (The Ponysitters Club ) como Hazel, Benjamin Mackey (The Morning Show) como Max e muito mais.

Happy Face estreia na Paramount+ em 20 de março.