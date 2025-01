Trailer de Heart Eyes provoca lobisomens por dentro do novo Slasher do Dia dos Namorados do diretor

Um novo trailer do Spyglass Media Group olhos de coração foi lançado.

Heart Eyes é um novo filme de terror com tema do Dia dos Namorados que chegará aos cinemas nos Estados Unidos em fevereiro próximo. É estrelado por Olivia Holt, Mason Gooding e muito mais.

Assista ao novo trailer de Heart Eyes abaixo (assista mais trailers e clipes):

Sobre o que é o Heart Eyes?

“Nos últimos anos, Heart Eyes Killer causou estragos no Dia dos Namorados ao perseguir e assassinar casais românticos. Neste Dia dos Namorados, nenhum casal está seguro”, diz o slogan do filme.

Olhos do Coração é dirigido por Josh Ruben. Junto com Holt (Cloak & Dagger, Totally Killer) e Mason Gooding (Booksmart, Scream VI), o elenco inclui Gigi Zumbado (Ponte e Túnel, The Real Bros of Simi Valley: The Movie), Michaela Watkins (Wet Hot American Summer: Primeiro dia de acampamento, obrigado por compartilhar), Devon Sawa (Chucky, Hunter Hunter) e Jordana Brewster (Velozes e Furiosos, O Massacre da Serra Elétrica: O Começo).

O roteiro foi escrito por Christopher Landon, Michael Kennedy e Phillip Murphy. Landon atua como produtor do filme ao lado de Greg Gilreath e Adam Hendricks, enquanto Kennedy e Murphy são produtores executivos com Gary Barber, Chris Stone e Mel Turner.

Rubén estreou na direção de longas-metragens em 2020 com Scare Me, que também escreveu e produziu. Além disso, Rubén estrelou o filme ao lado de Aya Cash e Chris Redd. Ele seguiu em 2021 com Werewolves Within, que é baseado no videogame de mesmo nome e estrelado por Sam Richardson, Milana Vayntrub, Harvey Guillén e muito mais.

Heart Eyes será lançado nos cinemas dos EUA em 7 de fevereiro de 2025 pela Sony Pictures Releasing.