Trailer de Hell of a Summer provoca filme de terror de Finn Wolfhard

Neon lançou o oficial. inferno de verão trailer do próximo filme de comédia de terror, estrelado por Fred Hechinger, de Fear Street, e Finn Wolfhard, ex-integrante de Stranger Things. Após sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2023, o filme chegará aos cinemas em 18 de abril de 2025.

Assista ao trailer de Hell of a Summer abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer do inferno de verão?

O vídeo mostra um grupo de conselheiros do acampamento que se tornam alvos improváveis ​​de um assassino mascarado pouco antes do início do acampamento de verão. Agora, eles devem trabalhar juntos para descobrir a identidade do assassino e encontrar uma maneira de escapar do acampamento antes que todos acabem mortos.

Hell of a Summer é co-dirigido por Wolfhard e Billy Bryk, que também co-escreveu o roteiro. Isso marca a estreia da dupla criativa na direção, tendo estrelado juntos o curta Night Shifts e o filme de Jesse Eisenberg, When You Finish Saving the World. O elenco inclui Abby Quinn como Claire, D’Pharaoh Woon-A-Tai como Mike, Pardis Saremi como Demi, Rosebud Baker, Adam Pally e mais. É produzido por Jason Bateman, Michael Costigan, Wolfhard, Bryk, Jay Van Hoy e Hechinger.

“O filme segue o conselheiro do acampamento Jason Hochberg (Hechinger), de 24 anos, que chega ao Camp Pineway pensando que seu maior problema é que ele se sente desconectado de seus colegas de trabalho adolescentes. O que ele não sabe é que um assassino mascarado persegue o acampamento e elimina brutalmente os conselheiros, um por um”, diz a sinopse oficial.