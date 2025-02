Trailer de High Rollers: John Travolta planeja um assalto a cassino na sequência de dinheiro

O trailer de Rolos altos Foi lançado.

Na terça -feira, 4 de fevereiro de 2024, a chegada revelou exclusivamente o pôster e um punhado de fotos de rolos altos, um novo filme estrelado por John Travolta que serve como uma sequência de 2024 em dinheiro.

Saban Films já lançou o reboque Para rolos altos, que podem ser vistos abaixo (procure mais reboques e clipes):

O que acontece no trailer do High Rollers?

O trailer do High Rollers vê Travolta Goddard Mason forçado a planejar um assalto a cassino no Pearl Scarlet depois que seu parceiro, interpretado por Gina Gershon, é sequestrado. Para alcançar o trabalho, Mason e sua equipe precisam lidar com guardas armados, cofres fechados e outras medidas de segurança intensas.

“O mestre ladrão Mason (John Travolta) está vivendo o sonho do criminoso: a ilha que sai com sua tripulação e o amor de sua vida, Decker (Gina Gershon), enquanto flutua em um mar de dinheiro roubado. Mas seu sonho é quebrado quando seu inimigo, Salazar cruel, sequestra Decker e força Mason e sua equipe a tentar um assalto a cassino quase impossível em troca de seu retorno ”, diz a sinopse do filme. “Custtitized pelos rivais igualmente cruéis de Salazar, e com o FBI em sua cauda, ​​Mason aposta tudo em busca da grande pontuação e do prêmio principal: a vida de Decker”.

Tanto o dinheiro quanto os rolos altos são direcionados por IIVES. O roteiro do filme vem de Chris Sivertson.

Juntamente com Travolta e Gershon (Face/Off, Killer Joe), o High Rollers estrelou Lukas Haas (Inception, Primeiro Man) e Quavo (Salvação Savage).

Além de Cash Out, Travolta estrelou recentemente filmes como The Fanatic de 2019, Paradise City de 2022 e 2023 Mob Land. Antes disso, eu estava em filmes como Saturday Night Fever de 1977, Grease de 1978, 1980, Cowboy Urban, Pulp Fiction de 1994, 1996, fenômeno, Broken Arrow de 1996, Lacquer para o cabelo de 2007 e mais.

Os rolos altos serão lançados teatrais em 14 de março de 2025 pela Saban Films. Ele também será lançado em Pedido e pontos digitais na mesma data.