Trailer de Know Mercy define data de lançamento para filme de ficção científica

Gravitas Ventures compartilhou o oficial Conheça a Misericórdia trailer do próximo drama de ficção científica estrelado por Xavier Avila (The Pitt, Roots) como Hanokh. O filme foca em um homem imortal perseguido por pessoas que querem descobrir o segredo de sua imortalidade.

Assista ao trailer de Know Mercy abaixo (veja mais trailers):

Know Mercy estará disponível para aluguel ou compra em plataformas digitais a partir de 18 de fevereiro. Juntando-se a Ávila no elenco estão Ella Thomas (Nightbitch, Desperation Road, NCIS) como Ella Thomas, Donald Fullilove (De Volta para o Futuro) como Victor, Aniyah Williams. como Alicia, Paul L. Davis como Arnold, Juhahn Jones como Padre Thomas e muito mais.

O filme é dirigido por Perdell Richardson, que co-escreveu o roteiro com Sayrie e Ella Thomas. Os produtores executivos são Davis, Marwan Granville e Ashley Zachary, com Richardson, Sayrie e Thomas atuando como produtores.

“Preso na Terra durante séculos, Hanokh é um homem imortal em conflito com a sempre presente questão do seu propósito. Enquanto navega no tempo e no mundo moderno, ele deseja descobrir o segredo da sua existência. Um cientista brilhante, mas com uma doença terminal, fica obcecado em capturar Hanokh e acredita que sua imortalidade é a chave para sua própria salvação. Sua busca incansável põe em risco não apenas Hanokh, mas também a segurança da mulher que ele passou a amar após uma vida de solidão. À medida que se aproxima, Hanokh deve enfrentar a força poderosa que quer explorá-lo e navegar na traição daqueles mais próximos a ele”, diz a sinopse oficial.

“Numa corrida desesperada contra o tempo, ele enfrenta as implicações morais de sua imortalidade enquanto também se esforça para proteger a mulher que ama. Ao mesmo tempo, ele busca respostas que possam libertá-lo ou prendê-lo na eterna busca por sentido em um mundo onde a vida e a morte estão intrinsecamente ligadas.”