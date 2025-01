Trailer de Love Me provoca filme romântico pós-apocalíptico estrelado por Kristen Stewart

Bleecker Street lançou o primeiro trailer de Love Me, uma prévia do próximo filme romântico pós-apocalíptico estrelado por Kristen Stewart e Steven Yeun.

O que acontece no trailer de Ámame?

O trailer de Love Me destaca o filme romântico pós-apocalíptico, que conta a história de uma bóia d’água e um satélite que se conhecem online e se apaixonam após o fim da humanidade. O filme é estrelado por Stewart e Yeun como duas pessoas cujas personalidades a bóia e o satélite assumem após encontrarem vídeos do casal online.

Love Me será lançado em 31 de janeiro de 2025. O filme teve uma estreia de sucesso no ano passado no Festival de Cinema de Sundance.

Assista ao trailer de Love Me abaixo (confira outros trailers e clipes):

Love Me é escrito e dirigido por Sam Zuchero e Andy Zuchero. O filme é produzido por Shivani Rawat, Julie Goldstein, Kevin Rowe, Luca Borghese e Ben Howe. Daniel Bekerman, Christine D’Souza Gelb, Connor Flanagan, Jason Netter, Heather Puttock e Anna Junger são os produtores executivos do projeto.

“Muito depois da extinção da humanidade, uma bóia (Kristen Stewart) e um satélite (Steven Yeun) herdam a Terra e, tendo apenas a Internet como guia, aprendem o que significa estar vivo e apaixonado”, diz a sinopse oficial. do filme. “Neste primeiro longa-metragem inovador de Sam e Andy Zuchero, Love Me explora a inteligência artificial e a identidade por meio de ação ao vivo, animatrônicos e animação clássica em uma história épica de conexão e transformação.”