Trailer de Mickey 17: Robert Pattinson é repetidamente clonado no filme de Bong Joon-ho

Um novo trailer de Bong Joon-ho Mickey 17 foi lançado.

Mickey 17 é um novo filme de ficção científica estrelado por Robert Pattison, escrito e dirigido por Bong Joon-ho, mais conhecido nos Estados Unidos por fazer Parasita de 2019. Baseado no romance de 2022 de Edward Ashton, Mickey7, o filme será lançado nos cinemas em março próximo.

Olha o novo Mickey 17 reboque abaixo (veja mais trailers e clipes):

Sobre o que é o filme Mickey 17 de Bong Joon-ho?

“Do escritor e diretor vencedor do Oscar de Parasita, Bong Joon Ho, chega sua próxima experiência cinematográfica inovadora, Mickey 17”, diz a sinopse oficial. “O improvável herói, Mickey Barnes (Robert Pattinson), se viu na extraordinária circunstância de trabalhar para um empregador que exige o máximo comprometimento com o trabalho… para morrer, para ganhar a vida.”

Junto com Pattinson (The Batman, Tenet), o elenco de Mickey 17 inclui Naomi Ackie (Blink Twice, Star Wars: The Rise of Skywalker), Steven Yeun (The Walking Dead, Nope), Toni Collette (Hereditário, Knives Out) e Mark Ruffalo (Pobre, Vingadores: Guerra Infinita).

Bong Joon-ho produz o filme ao lado de Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Dooho Choi. Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd e Marianne Jenkins são produtores executivos.

Bong Joon-ho estreou na direção de cinema em 2000 com Barking Dogs Never Bite. Ele dirigiu Memórias de Assassinato de 2003, O Hospedeiro de 2006, Mãe de 2009, Snowpiercer de 2013 e Okja de 2017 antes de fazer Parasita, o último dos quais ganhou o Oscar de Melhor Filme no 92º Oscar, entre muitos outros prêmios. .

Mickey 17 estreará no 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim no próximo mês. Em seguida, será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 7 de março de 2025 pela Warner Bros. Internacionalmente, o filme será lançado dois dias antes, em 5 de março de 2025.