Trailer de Mil Golpes provoca drama de boxe do criador de Peaky Blinders

Hulu lançou o completo mil golpes trailer de seu novo drama de época dirigido por Malachi Kirby (Black Mirror) e Stephen Graham (Boiling Point). A série está programada para estrear na sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, no Hulu nos EUA e no Disney+ internacionalmente.

“Inspirado nas histórias reais da vida de um grupo de personagens que lutam para sobreviver no brutal East End de Londres na década de 1880, Hezekiah Moscow e Alec Munroe, melhores amigos que fogem da Jamaica, são jogados nas profundezas criminosas da próspera Londres. cena do boxe”, diz a sinopse oficial. “À medida que Ezequias encontra fortuna e fama através da arte do pugilismo, ele atrai a atenção da infame Rainha dos Quarenta Elefantes, Mary Carr, que se propõe a explorar seus talentos para promover seu empreendimento criminoso. Enquanto isso, o ameaçador e autoproclamado imperador do mundo do boxe do East End, Sugar Goodson, decide destruir Hezekiah, cujas ambições de lutar no West End ameaçam tudo o que ele construiu. O que se segue é uma batalha do velho mundo contra o novo.”

Assista ao trailer de A Thousand Blows abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer de The Thousand Blows?

O vídeo leva os espectadores ao East End de Londres na década de 1880, onde dois jovens da Jamaica se envolvem no boxe underground dirigido por Graham’s Sugar Goodson. Destaca o confronto entre os personagens principais enquanto eles lutam pelo controle do mundo do boxe no East End de Londres. Além de Kirby e Graham, o elenco também conta com Erin Doherty, Francis Lovehall, Jason Tobin, James Nelson-Joyce, Hannah Walters, Darci Shaw, Nadia Albina, Morgan Hilaire, Jemma Carlton, Caoilfhionn Dunne, Susan Lynch, Daniel Mays, Adam . Nagaitis, Gary Lewis, Tom Davis e Robert Glenister.

A série foi escrita e produzida pelo criador de Peaky Blinders, Steven Knight. Além de liderar o elenco, Graham também atua como produtor executivo ao lado de Hannah Walters, Damian Keogh, Kate Lewis, Tom Miller, Sam Myer e David Olusoga. É produzido por Miller, Barrington Robinson e Jo Johnson.