Trailer de Millers in Marriage: Julianna Margulies e Patrick Wilson estrelam filme de drama familiar

Republic Pictures compartilhou o oficial Millers em casamento trailer de seu mais recente drama familiar, do ator e diretor Edward Burns. O filme tem estreia prevista para 21 de fevereiro nos cinemas e plataformas digitais.

“Uma história de três casais de meia-idade que enfrentam questões universais sobre casamento e fidelidade, sucesso e fracasso na carreira e o desafio de encontrar um segundo ato”, diz a sinopse oficial do filme.

Assista ao trailer de Millers in Marriage abaixo (veja mais trailers):

Quem está no trailer de Millers in Marriage?

O vídeo apresenta seu elenco repleto de estrelas, incluindo Julianna Margulies (ER, The Morning Show) como Maggie, Patrick Wilson (Insidious, The Conjuring) como Scott, Minnie Driver (Gênio Indomável) como Renee, Morena Baccarin (Deadpool vs. Wolverine). ). ) como Tina, Benjamin Bratt (Miss Simpatia), Edward Burns (O Resgate do Soldado Ryan) como Andy, Brian d’Arcy James (Spotlight), Gretchen Mol (Boardwalk Empire) como Eve e Campbell Scott (House of Cards) como Nick. O filme teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2024.

Millers in Marriage é escrito e dirigido por Edward Burns. Este é o último longa-metragem do ator como diretor depois de mais de cinco anos desde Beneath the Blue Suburban Skies, no qual também estrelou ao lado de Jennifer Ehle. É produzido por Burns, Aaron Lubin, Ellen H. Schwartz e Angele Victor, com Jamie Buckner atuando como produtor executivo. A equipe criativa também inclui o diretor de fotografia William Rexer e a editora Janet Gaynor. É uma produção do selo Republic Pictures, de propriedade da Paramount Pictures.