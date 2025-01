Trailer de Mortal Kombat 1 apresenta Conan, o Bárbaro, em jogo de luta

Warner Bros. Games mostrou um novo combate mortal 1 trailer hojeapresentando a jogabilidade do próximo lutador convidado do DLC, Conan, o Bárbaro, e como o icônico guerreiro cimério atuará no jogo.

O que acontece no trailer de Mortal Kombat 1?

Assemelhando-se ao ator Arnold Schwarzenegger em seu papel no filme de mesmo nome de 1982, Conan, o Bárbaro, opera mais ou menos como você esperaria que um personagem como ele lutasse. Usando sua espada e força bruta, Conan pode dominar os inimigos com grandes socos e ataques rápidos, além de simplesmente pegá-los e jogá-los no chão. O trailer também mostra como é sua fatalidade, no típico estilo de Mortal Kombat.

Assista ao novo trailer de Mortal Kombat 1 com Conan, o Bárbaro abaixo:

Conan, o Bárbaro, chegará como parte do pacote de expansão Khaos Reign de Mortal Kombat 1 em 21 de janeiro de 2025. Os proprietários que possuem a expansão Khaos Reigns poderão usá-la então, pois é quando o acesso antecipado será aberto. Uma semana depois, em 28 de janeiro de 2025, o personagem estará amplamente disponível e qualquer pessoa poderá comprar e jogar.

Além de Conan, o Bárbaro, Mortal Kombat 1 também contará com outro personagem jogável de um filme lendário, o T1000 do Exterminador do Futuro. Ainda não se sabe quando o personagem estará disponível no jogo, mas a NeatherRealm Studios já começou a provocar sua aparência, então pode ser mais cedo do que pensamos.