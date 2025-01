Trailer de Prime Target provoca série de suspense de conspiração governamental de Leo Woodall

Leo Woodall é um matemático brilhante envolvido em uma conspiração governamental no trailer recém-lançado da Apple TV + para sua próxima série de suspense. Objetivo principal.

O vencedor do SAG Award, conhecido por suas aparições em The White Lotus e One Day, estrela a série Apple TV+ criada pelo premiado escritor Steve Thompson (Sherlock). Além de fazer a série, Thompson também atua como produtor executivo do programa.

O que acontece no trailer do Prime Target?

O trailer do Prime Target apresenta Edward Brooks (Woodall), um estudante universitário cujo trabalho (que contém a chave para todos os registros importantes, incluindo contas bancárias e sistemas de defesa) chama a atenção de um governo que faria qualquer coisa para destruir sua ideia.

Prime Target também é estrelado por Quintessa Swindell (Black Adam), Stephen Rea (The Crying Game), David Morrissey (The Walking Dead), Martha Plimpton (The Regime), Sidse Babett Knudsen (Borgen), Jason Flemyng (O Curioso Caso de Benjamin Button). ). ), Harry Lloyd (Game of Thrones), Ali Suliman (Jack Ryan de Tom Clancy), Fra Fee (Rebel Moon) e Joseph Mydell (A Filha Eterna).

Você pode assistir ao trailer de Prime Target abaixo (mais clipes e trailers):

De acordo com a sinopse oficial, Prime Target “apresenta um brilhante jovem graduado em matemática, Edward Brooks, que está à beira de uma descoberta. Se você conseguir encontrar um padrão nos números primos, terá a chave de todos os computadores do mundo. Logo, ele começa a perceber que um inimigo invisível está tentando destruir sua ideia antes mesmo de ela nascer, o que o joga na órbita de Taylah Sanders, uma agente da NSA que recebeu a tarefa de observar e relatar o comportamento dos matemáticos. . Juntos, eles começam a desvendar a conspiração perturbadora na qual Edward está no centro.”

A série de oito episódios é produzida para Apple TV+ pela New Regency com a Scott Free Productions de Ridley Scott. Os dois primeiros episódios estrearão globalmente na plataforma de streaming em 22 de janeiro de 2025, seguidos de novos episódios semanalmente até 5 de março.