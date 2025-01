Trailer de Queen of the Ring: Emily Bett Rickards de Arrow lidera filme de luta livre

O oficial rainha do anel O trailer foi lançado para o próximo drama esportivo biográfico, estrelado pela veterana do Arrowverse Emily Bett Rickards como a campeã de luta livre Mildred Burke. Baseado em uma história real, o filme estreia nos cinemas em 7 de março de 2025.

“Numa época em que a luta livre profissional feminina era ilegal em todo o país, uma mãe solteira de uma pequena cidade abraça o perigo de mudar a cultura ao dominar o esporte mais masculino da América e se tornar a primeira atleta feminina a valer um milhão de dólares na história”, diz o oficial. texto do filme. sinopse.

Assista ao trailer de Queen of the Ring abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer da Rainha do Ringue?

O vídeo destaca a ascensão de Mildred Burke, que se tornou a primeira atleta feminina mais bem paga da história, apesar das probabilidades. Ele tira sarro de como ela dominou o mundo da luta livre feminina, provando que as mulheres também podem se destacar no esporte. O elenco também inclui Josh Lucas, Tyler Posey, Francesca Eastwood, Walton Goggins, Gavin Casalegno, Cara Buono, Deborah Ann Woll, Marie Avgeropoulos, Martin Kove, Kelli Berglund, Damaris Lewis, Kailey Latimer, Toni Rossall, Adam Demos e WWE. Superestrela Trinity Fatu.

Queen of the Ring é escrito e dirigido por Ash Avildsen (American Satan, Paradise City), baseado no livro do autor Jeff Leen. A cinebiografia esportiva é produzida por Avildsen, Aimee Schoof e Isen Robbins, com Baron Bodnar, Anthony Mastomauro e Jim Ross atuando como produtores executivos. É uma produção da Summerian Films.