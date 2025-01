Trailer de risco de voo: Mark Wahlberg lidera filme de suspense de Mel Gibson

A Lionsgate compartilhou o oficial Risco de fuga trailer do próximo thriller de suspense, que apresenta Mark Wahlberg como o vilão. O filme está programado para chegar aos cinemas em 24 de janeiro de 2025.

“Neste thriller de suspense de alto risco, Wahlberg interpreta um piloto que transporta um marechal da aeronáutica que acompanha um fugitivo ao julgamento. À medida que atravessam a natureza selvagem do Alasca, as tensões aumentam e a confiança é testada, pois nem todos a bordo são quem parecem”, diz a sinopse.

Confira o trailer de Risco de Voo abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer Flight Risk?

O vídeo mostra o personagem antagônico de Wahlberg, Daryl Booth, um assassino que se disfarça de piloto para matar uma testemunha do governo. Juntando-se a Wahlberg estão o veterinário do That ’70s Show, Topher Grace, como testemunha Winston, e a ex-aluna de Downton Abbey, Michelle Dockery, como a agente do FBI Madelyn Harris.

Flight Risk é dirigido por Mel Gibson a partir de um roteiro escrito por Jared Rosenberg. Isso marca o retorno do ator de Coração Valente à direção depois de quase uma década desde que dirigiu o drama de guerra dirigido por Andrew Garfield, Hacksaw Ridge. O próximo thriller de suspense será dirigido por Mark Wahlberg, que já colaborou com Gibson em Daddy’s Home 2 e Father Stu.

O filme tem produção executiva de Alex Lebovici, Jenny Hinkey, Ryan D. Smith, Natasha Stassen, Allen Cheney, Christopher Woodrow, K. Blaine Johnston, Christian Mercuri, Petr Jákl, Vicki Christianson, Nick Guerra, Russell Hollander, Jon Huddle, Patrick . Josten, Walter Josten e Jordan Wagner. Os produtores são Gibson, John Davis, John Fox e Bruce Davey. Vem da Davis Entertainment e Icon Productions.