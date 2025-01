Trailer de Seven Veils define data de lançamento do filme de Amanda Seyfried

A XYZ Films lançou o sete véus trailer do próximo drama de ópera, estrelado pela indicada ao Oscar Amanda Seyfried. Antes de seu lançamento nos cinemas, o filme teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2023. Desde então, recebeu uma classificação do Tomatometer de 76% no Rotten Tomatoes.

“Depois de anos de ausência, a diretora teatral Jeanine retorna ao mundo da ópera para encenar a obra mais famosa de seu antigo mentor. “Assombrada por memórias sombrias e perturbadoras de seu passado, Jeanine permite que seu trauma reprimido colora o presente enquanto sua vida pessoal e profissional começa a desmoronar”, diz a sinopse oficial.

Assista ao trailer de Seven Veils abaixo (veja mais trailers):

Seven Veils está programado para chegar aos cinemas em 7 de março de 2025. Além de Seyfried, o filme também é estrelado por Douglas Smith, Rebecca Liddiard, Vinessa Antoine, Mark O’Brien, Maia Jae Bastidas, Lanette Ware, Lynne Griffin, Ryan McDonald, Maya Misaljevic, Tara Nicodemo, Joey Klein e mais.

O filme foi escrito e dirigido por Atom Egoyan, que já trabalhou com Seyfried no thriller erótico Chloe de 2009. Ele também dirigiu originalmente a produção de Salomé de 1996, que serviu como sua primeira ópera. O filme é produzido por Egoyan, Niv Fichman, Simone Urdl, Kevin Krikst e Fraser Ash, com Nate Bolotin, Maxime Cottray, Adrian Love, Noah Segal, John Sloss, Nick Spicer e Aram Tertzakian atuando como produtores executivos.

“Salomé é uma produção que já fiz diversas vezes, então quando descobri que a Companhia Canadense de Ópera ia colocá-la novamente, pensei que seria o momento ideal para fundir os cantores de ópera que eu sabia que eles haviam contratado. o roteiro que eu havia escrito. “Egoyan disse em um comunicado à imprensa. “Eu queria explorar como os temas de Salomé poderiam estar interligados com a história de renascimento desta produção em particular. Não é realmente um filme de ópera, apenas usa o mundo da ópera como um local de trabalho, como qualquer local de trabalho. Vemos os personagens entrando e saindo de cenas relacionadas à preparação da ópera.”