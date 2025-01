Trailer de The Hunting Party: Melissa Roxburgh do Manifest rastreia criminosos de alto perfil

uma nova marca A festa de caça O trailer do próximo thriller de drama policial da NBC, estrelado pela ex-aluna do Manifest, Melissa Roxburgh, foi lançado. A série está programada para estrear em 3 de fevereiro de 2025 na NBC.

Isso marca o primeiro grande projeto de TV de Roxburgh como protagonista, depois que o final da série Manifest encerrou suas quatro temporadas no ano passado. Ele também teve recentemente breves aparições no Quantum Leap da NBC e no Tracker da CBS.

Assista ao trailer de The Hunting Party abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer de The Hunting Party?

O vídeo apresenta Roxburgh como um ex-agente do FBI que está se alistando para ingressar em uma força-tarefa de elite do governo. A missão exigirá que você crie um perfil e localize vários criminosos altamente perigosos que escaparam de uma prisão especial. O trailer também destaca os diferentes tipos de serial killers perversos que eles enfrentarão durante sua busca.

The Hunting Party foi criado e escrito por JJ Bailey, que também atuará como showrunner junto com Jake Coburn. Além de Roxburgh, o show também será estrelado por Patrick Sabongui como Ryan Hassani, Sara Garcia como Jennifer Morales, Josh McKenzie como Shane Florence e muito mais. Bailey e Coburn também são produtores executivos do projeto. É uma produção da Universal Television.

“Quando uma prisão secreta sofre uma misteriosa explosão que permite a fuga dos serial killers mais violentos do país, um ex-criador de perfis se vê envolvido em um emocionante jogo de gato e rato. Juntamente com uma equipe de soldados, espiões e agentes especiais, ele não tem escolha a não ser localizar e recapturar esses criminosos perigosos… antes que eles matem novamente”, diz o logline.