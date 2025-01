Trailer de The Witcher: Sirens of the Deep mostra a luta de Geralt contra monstros marinhos

A Netflix compartilhou The Witcher: Sereias das Profundezas Trailer de seu novo filme de animação, que será dirigido por Doug Cockle como Geralt de Rivia. Cockle dublou o personagem pela primeira vez na série de videogame. O filme estará disponível para streaming no dia 11 de fevereiro.

“Geralt de Rivia, um caçador de monstros mutantes, é contratado para investigar uma série de ataques a uma cidade costeira e se envolve em um conflito secular entre humanos e sereias. Ele deve contar com amigos, antigos e novos, para resolver o mistério antes que as hostilidades entre os dois reinos se transformem numa guerra total”, diz a sinopse do filme.

Assista ao trailer de The Witcher: Sirens of the Deep abaixo (veja mais trailers):

O que acontece no trailer de The Witcher: Sirens of the Deep?

O vídeo apresenta a próxima aventura de Geralt de Rivia, que o envolve lutando contra criaturas marinhas, que rivalizam há um século contra uma cidade costeira. Também apresenta versões animadas de personagens familiares da série live-action, incluindo Joey Batey como Jaskier e Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg.

The Witcher: Sirens of the Deep é dirigido por Kang Hei Chul a partir de um roteiro escrito por Mike Ostrowski e Rae Benjamin. É baseado na série de romances de fantasia escritos pelo autor polonês Andrzej Sapkowski. O filme tem produção executiva de Mike Ostrowski, Tomek Bagiński e Jarosław Sawko (Platige), Jason F Brown e Sean Daniel (Hivemind) e Rae Benjamin, com produção da criadora da série The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich.