Trailer de WAGs to Riches mostra reality show da Netflix ambientado em Miami

A Netflix compartilhou o oficial WAG para a riqueza trailer de seu último reality show apresentando esposas e namoradas de atletas profissionais e rappers de Miami. O programa está programado para começar a ser exibido na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025.

Confira o trailer de WAGs to Riches abaixo (veja mais trailers):

Quem está no trailer de WAGs to Riches?

O trailer oficial apresenta o elenco principal do show: a corretora imobiliária Sharelle Rosado (Selling Tampa), que já foi noiva do astro da NFL Chad “Ochocinco” Johnson; a corretora imobiliária Maranda Johnson (namorada intermitente do rapper Kodak Black); a corretora imobiliária Ashley Wheeler (esposa do ex-jogador do Miami Dolphins, Philip Wheeler); apresentador de podcast e investidor em tecnologia Alexis Welch Stoudemire (ex-esposa da lenda do basquete e atleta olímpico Amar’e Stoudemire); a corretora imobiliária Porsha Berto (esposa do campeão de boxe aposentado Andre Berto); personalidade da mídia Sadé Vanessa (noiva da estrela da NFL Robbie Chosen Anderson); Lastonia Leviston, proprietária do Instatique (mãe do primeiro filho de Rick Ross); a empreendedora de tecnologia Keeta Hill (esposa do jogador Tyreek Hill do Miami Dolphins); e o fundador e CEO da 1 AM Creative Agency, Julz Goddard (ex-noiva do jogador da NFL Duke Riley).

“O programa leva você ao mundo glamoroso das WAGs (esposas e namoradas de atletas profissionais) que vivem em Miami, destacando Sadé Vanessa, uma poderosa personalidade da mídia, criadora de conteúdo e fundadora do Seven02 Swim, e seu marido, estrela da TV NFL, Robbie Chosen. Anderson. , entre um conjunto de outras garotas duronas”, diz o logline oficial. “Juntos, o elenco e seus entes queridos nos mostram o que é preciso para equilibrar amor, fama, futebol e ambição e, ao mesmo tempo, mantê-lo real.”