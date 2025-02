Trailer do Witch Watch apresenta a música de abertura do programa de fantasia

GKIDS compartilhou o oficial Witch Watch: Olhe Party Trailer da próxima série de anime de comédia romântica mágica, baseada na série semanal de mangá Sangon Jump de mesmo nome. O vídeo também apresenta um fragmento de seu tema de abertura intitulado “Watch Me”, cantado pela bem-sucedida banda global J-pop Yoasobi.

Em 16 de março, a GKIDS começará a projetar os três primeiros episódios do anime nos cinemas da América do Norte. Em seguida, será seguido pela sua estréia na transmissão em 6 de abril.

Confira o Witch Watch: Watch Party Trailer abaixo (Olhe mais trailers)

Do que é a bruxa?

“Morihito Otogi, um estudante do ensino médio que vem de uma linhagem ogros, desfruta de uma vida pacífica e comum até que seu amigo de infância, apenas se move com ele. Nico é uma bruxa em treinamento e escolhe que Morihito é seu parente ”, diz a sinopse oficial. “Enquanto Nico tem o prazer de se encontrar com seu ex -amigo e Crush, Morihito tem a tarefa do dever perigoso de protegê -la de uma calamidade anterior. Entre o caos imprevisível causado pela magia de Nico e pelo desconforto de compartilhar um lar, suas vidas se tornam um turbilhão de travessuras e ameaças sobrenaturais. O amor de filhotes encontra as travessuras mágicas e o perigo no Witch Watch, a nova série de anime de uma diversão engraçada e carinhosamente encantadora e divertida.

O Witch Watch é baseado no mangá popular de Kenta Shinohara. O anime de comédia romântica vem do diretor Hiroshi Ikehata e do designer de personagens Haruko Iizuka (Horimiya), com Yukari Hashimoto (um sinal de afeto) que fornece música. É uma produção de estúdios de animação de Bibury (Quintulets por excelência).