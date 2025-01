Trailer exclusivo de Blades in the Darkness define data de lançamento em VOD do filme Slasher

ComingSoon lançará um exclusivo Espadas no escuro Trailer do próximo filme de terror e terror da Indican Pictures. Vem do cineasta Alex Visani (Born Dead, The Pyramid).

“O filme acompanha a história de quatro amigos com ambições divergentes. “Três são jovens empresários levados a contrabandear dinheiro para Tirana, na Albânia, com planos de transformar um bunker esquecido durante a guerra nos arredores da cidade num novo restaurante moderno”, diz a sinopse oficial. “O quarto, porém, é um homem desesperado disposto a fazer o que for preciso para saldar uma dívida perigosa com um cruel chefe da máfia local. À medida que o grupo é perseguido um por um, a história arrepiante da serraria começa a se desvendar, revelando uma história distorcida de violência, vingança e loucura. Sem fuga e sem lugar para se esconder, os amigos devem enfrentar seus medos mais profundos e descobrir a verdade antes de se tornarem as próximas vítimas.”

Assista ao trailer exclusivo de Blades in the Darkness abaixo (veja mais trailers):

Blades in the Darkness estará disponível para aluguel ou compra em plataformas digitais a partir de 28 de janeiro de 2025. O elenco inclui Manuela Arcuri como Esposa Comandante, Francesco Rossini como Comandante, Arnold Damazzeti como Ilir, Lorenzo Lepori como Homem Águia, Ermir Jonka como Adrian, Ilirda Bejleri como Nua, Juli Emiri como Yala, Ismail Shino como Minush, Xhino Musollari como Idriz, Edvin Mustafa como Lejkan, Elidon Alika como Sophiane, Ingrid Monacelli como Giulia, Endrit Ahmetaj como Davide, Lucrezia Calogero como Maj, Lavinia Pinchi como Sylvia, Mario Bali como Balan e Stiv Osmanaj como Artoran.

O filme de terror é dirigido por Visani, que co-escreveu o roteiro com Alessandro Albertini e Lorenzo Lepori. Tem produção executiva de Arnold Damazzeti, Judy Fox e Armando Zorba, com Alessandro Albertini como produtor. Além de escrever e dirigir, Visani também atua como diretor de fotografia e editor.