Trailer exclusivo de Creep Box provoca filme de ficção científica estrelado por Geoffrey Cantor do Demolidor

Em breve você poderá exclusivamente Estreia do trailer da Quiver Distribution Caixa de fluência.

Creep Box é um novo filme de drama de ficção científica que será lançado no final deste mês. Escrito e dirigido por Patrick Biesemans, é estrelado por Geoffrey Cantor, conhecido por interpretar Mitchell Ellison na série Netflix Demolidor e O Justiceiro.

Confira a Creebox exclusiva reboque e pôster aqui (veja mais trailers e clipes):

Sobre o que é o filme Creep Box?

“Um técnico de uma obscura empresa de tecnologia cujos dispositivos permitem a comunicação com os mortos investiga tanto um caso de assassinato quanto um suicídio em busca de respostas”, diz a sinopse do filme. “À medida que sua mente começa a divagar, você lentamente começa a cair na obsessão.”

Junto com Cantor, o filme é estrelado por Sean Mahon, Ian Lithgow, Kati Kuang e Dan Cordle. Noah Lang, Blake Hoss, Bobby Campbell e Derek Rubin são todos produtores.

Creep Box já foi exibido em festivais de cinema como o Trieste Science + Fiction Festival (onde foi indicado ao Asteroid Award), o Philip K Dick Film Festival (onde ganhou o prêmio de Melhor Longa-Metragem), o Boston Sci-Fi Film Festival, o Shockfest do festival de cinema Another Hole in the Head (onde foi indicado para Melhor Roteiro), do Peekskill Film Festival e do International Horror and Sci-Fi Film Festival.

“Vivemos numa época em que temos toda esta tecnologia que deveria nos manter conectados, mas está cada vez mais claro que estamos mais isolados uns dos outros do que gostaríamos de admitir”, disse Biesemans, que anteriormente dirigiu The Last, de 2016. .Treasure Hunt disse sobre os temas do filme. “Essa sensação de isolamento é certamente um tema proeminente em Creep Box. Além de processar o luto e as muitas maneiras pelas quais alguém pode lidar com ele.”

Creep Box será lançado em VOD e digital em 24 de janeiro de 2025, cortesia da Quiver Distribution.