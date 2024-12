Trailer exclusivo de Hunting Daze mostra suspense de mistério em Quebec

ComingSoon lançará um exclusivo Trailer de caça DazeUm trailer do próximo thriller de mistério sobre uma mulher que se junta a um grupo de caçadores em uma cabana remota.

O trailer de Hunting Daze mostra Nina, uma jovem, participando da próxima viagem de uma cabana de caça. Na microssociedade dominada pelos homens, Nina se adapta para pertencer, mas quando um estranho misterioso chega, as coisas ficam caóticas. Hunting Daze será lançado em 14 de janeiro de 2025.

Assista ao trailer exclusivo de Hunting Daze (veja outros trailers e clipes):

Hunting Daze é escrito e dirigido por Annick Blanc, com Blanc e Maria Gracia Turgeon produzindo o projeto. O filme é estrelado por Nahéma Ricci, Bruno Marcil, Frédéric Millaire-Zouvi, Marc Beaupre, Alexandre Landry, Maxime Genois e Noubi Ndiaye.

“Nina, uma jovem tempestuosa, junta-se a um grupo de caçadores numa cabana remota”, diz a sinopse oficial do filme. “Nesta microssociedade masculina, ela finalmente sente um novo sentimento de pertencimento. Mas o delicado equilíbrio da sua matilha está ameaçado pela chegada de um estranho misterioso.

Hunting Daze estreou no 2024 SXSW Festival e estreou no Canadá no 28º Fantasia International Film Festival, onde ganhou o Silver Audience Award de Melhor Filme de Quebec.