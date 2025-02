Trailer exclusivo de pássaros: Thriller psicológico está estrelando Chloë Levine do OA

Comingon está estreando um exclusivo Pássaro pássaro Trailer do próximo filme de suspense psicológico, que será dirigido por Chloë Levine, da OA, já que Bird and Orange é Rebecca Knox, do New Black como Silesia. O filme terá sua estréia mundial no CineQuest 2025 Film Festival em 16 de março.

Confira o trailer exclusivo do Birdsong (Olhe mais trailers)

Qual é a música dos pássaros?

“Cativo em um apartamento perturbadoramente perfeito, onde o tempo é congelado e as necessidades são fornecidas magicamente, Bird vive uma vida de monotonia solitária”, lê a sinopse oficial. “Sua única oportunidade de liberdade é atrair alguém para o apartamento e seu coração e depois traí -lo deixando -o preso em seu lugar. Entre na Silesia: o novo vizinho carismático e a vida rápida. Birdsong é uma história misteriosa e brutal de admiração, desejo, dor, arrependimento e solidão do amor e do amor perdido.

Os pássaros são dirigidos por Reno Amariz e A. Avery de um roteiro escrito por Amariz. O filme é descrito como um thriller psicológico perturbador e visualmente impressionante que explora temas de amor, liberdade e o custo do cativeiro. Atualmente, possui um tempo total de execução de 93 minutos.

Além de Levine e Knox, o filme também estrelará David Cicci e Josh Cole. É produzido por Morgan Bentz, Margy Kennedy e Marnie Near, com Fred Kennedy atuando como produtor executivo. A equipe criativa também inclui a diretora de fotografia Reyna Hope, a diretora de elenco Kate Geller, a supervisora ​​de música Alix Brown, o compositor Kathryn Shuman e a editora Monika Kozicz.