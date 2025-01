Trailer exclusivo de The Baby in the Basket apresenta filme de terror ambientado em um mosteiro assustador

Em breve você poderá exclusivamente revela o trailer de O Bebê na Cesta.

The Baby in the Basket é um novo filme de terror gótico ambientado em um mosteiro assustador e enervante. O filme é dirigido por Nathan Shepka e Andy Crane, que se reencontram depois de fazer Dead Before They Wake, de 2025.

Assista ao exclusivo O Bebê na Cesta reboque abaixo (veja mais trailers e clipes):

Sobre o que é O Bebê na Cesta?

A sinopse do filme diz: “É 1944. Um bebê em uma cesta é abandonado nos degraus de um mosteiro isolado em uma ilha remota na costa escocesa. A misteriosa mulher que deixou a criança desaparece na noite tempestuosa sem deixar rastros e nunca mais é vista. Ao descobrirem a criança, as freiras o acolhem e concordam em cuidar dele até que a tempestade passe e possam levá-lo para terra firme. Porém, após uma noite sob seus cuidados, coisas perturbadoras começam a acontecer e uma das freiras, Irmã Agnes, começa a suspeitar que o menino seja filho do diabo. Trancada pelas outras freiras, que acreditam que Irmã Agnes enlouqueceu devido ao isolamento, ela é atormentada pela presença do menino. Terá a Irmã Agnes sido vítima da desolação do ambiente remoto da ilha ou há peso nas suas suspeitas?

O Bebê na Cesta é estrelado por Amber Doig-Thorne (Winnie the Pooh: Blood and Honey), Michaela Longden (How to Kill Monsters), Elle O’Hara (Cara), Maryam d’Abo (The Living Daylights), Paul Barber (The Full Monty) e Annabelle Lanyon (Legend).

O roteiro do filme foi escrito por Tom Jolliffe, que já trabalhou com Shepka em When Darkness Falls, de 2022, e Sanatan Kadakia produz o filme.

The Baby in the Basket será lançado nos EUA e no Reino Unido em 17 de fevereiro de 2025. Clique aqui para informações de pré-encomenda de DVD.